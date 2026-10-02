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TFF'nin gözü adliyede: MHK başkanlığı için karar! O isim atanabilir

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasının ardından MHK başkanlığı için yeni bir isim gündeme geldi. Eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun göreve getirilme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülürken, TFF'nin adli süreçten çıkacak kararı beklediği belirtildi.

TFF'nin gözü adliyede: MHK başkanlığı için karar! O isim atanabilir
Cevdet Berker İşleyen

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanabilecek değişiklikler gündemdeki yerini koruyor. Gündoğdu'nun adliyeye sevk edilmesiyle birlikte yeni başkanın kim olacağına ilişkin farklı isimler ortaya atılırken, deneyimli eski hakem Sürhat Müniroğlu da adaylar arasında gösterildi.

Daha önce İngiliz hakem Anthony Taylor'ın geçici olarak MHK başkanlığı görevine getirilebileceği öne sürülmüştü. Son olarak HT Spor'dan Sezgin Gelmez, başkanlık koltuğu için yeni bir ismi gündeme taşıdı.

MHK BAŞKANLIĞI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

TFF nin gözü adliyede: MHK başkanlığı için karar! O isim atanabilir 1

HT Spor'dan Sezgin Gelmez'in haberine göre, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirilme ihtimali oldukça yüksek.

Halen bir üniversitede dekan yardımcılığı görevini sürdüren Müniroğlu'nun, TFF yönetiminin değerlendirdiği isimlerden biri olduğu belirtildi.

Canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sezgin Gelmez, Müniroğlu'nun göreve gelme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti.

TFF'NİN GÖZÜ ADLİYEDEN ÇIKACAK KARARDA

TFF nin gözü adliyede: MHK başkanlığı için karar! O isim atanabilir 2

Ferhat Gündoğdu hakkındaki adli sürecin, MHK'nin geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, soruşturma kapsamında verilecek kararı beklediği ve kurulun çalışmalarına kesintisiz devam etmesini istediği aktarıldı.

Özellikle 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek hakem çalışması ile önümüzdeki hafta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle MHK'nin bir an önce görev başında olması gerektiği vurgulandı.

Sezgin Gelmez, federasyonun sürece ilişkin beklentisini şu sözlerle aktardı:

"ADLİYEDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR"

TFF, adliyeden çıkacak kararı merakla bekliyor. Çünkü MHK'nin bir an önce görev başında olup bazı işlemleri yürütmesi gerekiyor. Bunlar arasında 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek hakem çalışması da var. Kurulun bu organizasyonun başında mutlaka bulunması gerekiyor. Lig maçlarından önce, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları var. Bu nedenle TFF, Ferhat Gündoğdu hakkında adliyeden çıkacak kararı bir an önce bekliyor.

KAMİL ABİTOĞLU DA GÜNDEMDE

TFF nin gözü adliyede: MHK başkanlığı için karar! O isim atanabilir 3

Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK başkanlığı için yeni bir atama yapabileceği ileri sürüldü. Bu değişikliğin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği de iddialar arasında yer aldı.

Daha önce Kamil Abitoğlu'nun adı da başkanlık için gündeme gelmişti. Ancak federasyon yönetiminin kurul dışından bir ismi tercih etmesi halinde Sürhat Müniroğlu'nun ön plana çıkabileceği belirtildi.

Gelmez, Müniroğlu ile ilgili yürütülen temaslara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"ÖN PLANA ÇIKIYOR"

TFF nin gözü adliyede: MHK başkanlığı için karar! O isim atanabilir 4

Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması halinde TFF'nin doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim ataması bekleniyor. Hatta bu kararın kısa süre içinde alınacağı ifade ediliyor. Kamil Abitoğlu'nun ismi daha önce çeşitli yerlerde gündeme gelmişti ve öne çıkan isimlerden biri. Ancak TFF Başkanı, komite içinden değil de dışarıdan bir ismin göreve gelmesi yönünde karar verirse Sürhat Müniroğlu ismi ön plana çıkıyor. Bugün yapılan çeşitli görüşmeler sonucunda kendisine ulaşıldı ve bu teklif hakkında görüşüldü. Bu bilgiyi yakınlarından öğrendim, net olarak söyleyebilirim.

MHK başkanlığı için adı geçen isimlere ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, nihai kararın Ferhat Gündoğdu hakkındaki adli sürecin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilmesi bekleniyor.

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