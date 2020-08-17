YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. MHP Araban ilçe kongresi yapıldı

MHP Araban ilçe kongresi yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban ilçe kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Araban ilçe kongresi yapıldı. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan İskender Gör, 236 delegenin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Araban Belediyesi Düğün Salonunda yeni tip korona virüs (Covid-19 ) tedbirleri kapsamında maske takımı ve sosyal mesafeye uyum sağlanarak gerçekleştirildi.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın divan başkanlığını yaptığı kongreye MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, MHP İlçe Başkanları ile STK Temsilcileri, delegeler katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kongreye gönderdiği mesajın okunmasının ardından 3’üncü dönem MHP Araban ilçe başkanlığına seçilen İskender Gör yaptığı konuşmasında, ’’Bilge liderimiz Devlet Bahçeli beyin izinde ve yolunda sizlerle birlikte burada bulunmaktan onur ve şeref duyuyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere milletçe salgın hastalıkla mücadele sürecinden geçiyoruz. Bizler, bu süreçte tedbirli olmakla ve devletimizin tedbirlerine yardımcı olmakla mükellefiz. Bu sebepten kongremizi ve konuşmalarımızı kısa tutacağız. Ülkücü hareket ve bizler burada milletimizin istiklali ve devletimizin bekası için bulunmaktayız. Başımızı koyduğumuz bu yolda nesillerimizi de feda edeceğimizden emin olunuz. İstiklal için birlik, İstikbal için Dirlik. Kazanan Türkiye olacak, kazanan Araban olacak” dedi.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildiği kongrede oy kullanan delegelerin tamamının güvenoyunu alan mevcut başkan İskender Gör yeniden başkan seçildi.
3’üncü dönem başkanlığa seçilen Gör, Araban ilçe kongresine katılan tüm misafirler ve delegelere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendiYeni aşka yelken açmıştı! Böyle görüntülendi
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan 10 numara transfer

Kayserispor’dan 10 numara transfer

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

İYİ Parti’de il başkanı Özlem Ural oldu

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

Koronaya yakalanan Aydınlı vatandaş yaşadıklarını anlattı

GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

GÜNCELLEME - Dicle Nehri'nde kaybolduktan sonra sazlıklar arasında bulunan genç kurtarılamadı

Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı

Başkan Yalçın’dan 17 Ağustos paylaşımı

Sular çekilince soluğu orada aldılar

Sular çekilince soluğu orada aldılar

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:40
İkindi
16:24
Akşam
19:27
Yatsı
20:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Deva Eczanesi
Sahinbey
Faysal Öztürk Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.