MHP Aydın İl Başkanlığı’ndan ‘askıda ekmek’ projesine destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘askıda ekmek’ projesine destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin askıda ekmek projesine MHP teşkilatları ve MHP’li belediyelerden destek gelmeye devam ediyor. Son olarak MHP Aydın İl Başkanlığı da projeye destek vererek askıda ekmek bağışında bulundu. Askıda ekmek projesinin siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade gönüllülüğü olduğunu ifade eden MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, “Türk milletimizin asırlardır benimseyip bir bayrak gibi taşıdığı geleneksel yardımlaşma duygusunun alicenaplıklarını sergilemeye çalışalım. Hz. Peygamber’in, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ buyruğu gereğince kararımızı ve tavrımızı oluşturalım. Biliyoruz ki, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Hemşerilerimizin evinde ne piştiğini, sofraya neyin koyulduğunu, ekmeğin olup olmadığını düşünmek, mesele etmek, bununla da ilgilenmek insani, İslami ve hemşerilik mükellefiyetimizdir” dedi.