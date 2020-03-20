MHP, belediye başkanlarına "koronavirüs tedbirleri" yazısı gönderdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye başkanlarına, alınması gereken tedbirleri içeren yazı gönderdi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, 7 maddeden oluşan yazıda koronavirüsün, ilk vakadan bugüne birçok ülkeyi ve binlerce insanı etkilediği ve gün geçtikçe de etkilemeye devam ettiği aktarıldı.

Türkiye'de hasta sayısının 191'den 359'a ulaştığı anımsatılan yazıda, "Ülkemizin bu sıkıntılı sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla devletin almış olduğu tüm tedbirleri desteklemekte ve uygulamaya konulmasında öncülük etmektedir. Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu belediye başkanlıkları devletimizin almış olduğu tedbirleri destekleyip uygularken aşağıda belirtilen hususlara özellikle riayet etmeleri zorunlu hale gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tedbirlerin uygulanması noktasında belediyelerin millete örnek olması gerektiği vurgulanan yazıda, tüm belediye başkanlıklarından titizlik ve hassasiyetle konuya yaklaşmaları istendi.