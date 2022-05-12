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MHP eski milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'in dekoltesi için "Sütyen yok" dedi! Hazal Kaya sert tepki gösterdi

12.05.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'li eski milletvekili Ahmet Çakar canlı yayındaki tartışma programında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in elbisesiyle ilgili yaptığı yorumla tepki çekti. Oyuncu Hazal Kaya eski milletvekilinin "Sütyen yok" yorumunu görünce kendini tutamadı. Kaya paylaşımında "Ahlakınızda boğulun" diyerek isyan etti. Melis Sezen'den henüz yanıt gelmedi.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'in dekoltesi için "Sütyen yok" dedi! Hazal Kaya sert tepki gösterdi

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın tartışma programında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Bir grup erkek yorumcunun oyuncu Melis Sezen’in dekoltesini konuşması sosyal medyada gündem oldu. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili Çakar'ın söylediği sözler ise Hazal Kaya'yı kızdırdı.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar açıklamasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" diyerek şoke etti.

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"ORTADA SUÇ VARSA..."

Oyuncu Hazal Kaya bu yorumu görünce kendini tutamadı ve şunları söyledi:

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"Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Hazal Kaya Melis Sezen
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Okuyucu Yorumları 142 yorum
yalan mı söylüyor çok doğru söylemiş edep yahu
edepsizler edepten ne anlar ki ağzına sağlık
adam haklı sanatçılik soyunmak değildir
@metehan_avsaroglu_1930 edepsizliğ sadece kadın bedeni ve kıyafeti üzerinden açıklayarak kadınları hedef göstermeyi bırakın. edep arıyorsan bayramda uçak, otobüs biletleri şişiren firmalarda ara( byrmda 400 olab bilet şimdi 250), ev fiyatı bir hafta önce 1milyon olan evi kredi düşünce 1.1 e çıkaranda ara, kışın 80 tl ye fasulya, 40 tl ye paylıcan satan komşu esnafında ara, gramaj düşürüp fiyat yükseltenler de ara kendin de ara. kendi edepsizliklerimizi görmeden başkalarına edepsiz yaftası vurmak da ayrıca bir edepsizliktir, bilesiniz.Neresinden tutsan edepsizlik akıyor paçalarımızdan görmüyoruz
ona ne ?
Sende mi bürütüs..!!
Bunlar sanatçı olamaz ancak ahlak bozgunculuğuna soyunmuş bozguncular olabilir. Burada kadına değil erkeğe şiddeti görüyoruz.
Şarkıcı artıs bir kısmı hariç çoğu ahlah çöküşüne öncelik ediyorsunuz maalisef ar damar çatlayınca fren tutmaz ve duracak yeri olmaz umarım bu günleri de arar olmayız

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