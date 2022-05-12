MHP eski milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'in dekoltesi için "Sütyen yok" dedi! Hazal Kaya sert tepki gösterdi

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın tartışma programında yaptığı açıklamalar tepki çekti. Bir grup erkek yorumcunun oyuncu Melis Sezen’in dekoltesini konuşması sosyal medyada gündem oldu. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in geçtiğimiz aylarda giydiği beyaz elbiseyle ilgili Çakar'ın söylediği sözler ise Hazal Kaya'yı kızdırdı.

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar açıklamasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" diyerek şoke etti.

"ORTADA SUÇ VARSA..."

Oyuncu Hazal Kaya bu yorumu görünce kendini tutamadı ve şunları söyledi:

"Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyorsunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…"

Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini,bedenini mi konuşuyosunuz?Kadına şiddet suç değil mi?Ya da hedef göstermek?Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz.Ahlakınızda boğulun… https://t.co/NYS8qEVIYN — Hazal Kaya (@HazalKaya110) May 11, 2022



