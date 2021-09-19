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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de Türkiye ekonomisini değerlendirdi:

19.09.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemiz ilk günden beri gözle görülmeyen bu düşmana (Kovid-19) karşı yoğun bir mücadele verirken, sanayicilerimizin göstermiş olduğu üstün gayretlerle pandemi sürecinde en hızlı toparlanma eğilimi gösteren birkaç ülkeden birisi olduk. O yüzden sanayicilerimize teşekkür ediyoruz"

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Sanayicilerimizin göstermiş olduğu üstün gayretlerle pandemi sürecinde en hızlı toparlanma eğilimi gösteren ilk birkaç ülkeden birisi olduk." dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) iş adamlarıyla bir araya gelen Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen hızlı yükselişe geçtiğini söyledi.

AK Parti hükümetinin ve Cumhur İttifakı'nın almış olduğu tedbirler sayesinde Türkiye'nin koronavirüsten ekonomik olarak en az etkilenen ülkelerden birisi olduğunun altını çizen Özdemir, "2019 yılının kasım ayından itibaren bütün dünyayı tesiri altına alan Kovid-19 halen etkilerini sürdürmektedir. Ülkemiz ilk günden beri gözle görülmeyen bu düşmana karşı yoğun bir mücadele verirken, sanayicilerimizin göstermiş olduğu üstün gayretlerle pandemi sürecinde en hızlı toparlanma eğilimi gösteren birkaç ülkeden birisi olduk. O yüzden sanayicilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kovid-19'la mücadele ortamında felaket tellallarının da ortaya çıktığını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Her türlü olumsuzluğa rağmen Türk sanayici ve iş adamlarının, Kayserili sanayicilerin ve girişimcilerinin vermiş olduğu bu mücadele hiç şüphesiz bir ekmek ve emek mücadelesi olduğu gibi aynı zamanda da bir vatan mücadelesidir. Çünkü pandemiden hemen sonra yeni koşullarla yeniden kurulacağı ifade edilen yeni dünya düzeninde ülkemizin yerini sağlam bir şekilde alabilmesi konusunda ekonomimizin hızlı bir toparlanma eğilimi göstermesi muazzam bir başarıyı işaret ediyor. Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6, 2019 yılında yüzde 0,9, 2020 de ise 1,8 büyüdü. 2021 yılının ilk çeyreğinde Türk ekonomisi 7,2 oranında büyüdü. Bu oran ikinci çeyrekte de 21,7 olarak gerçekleşti."

KOSB Başkanı Tahir Nursaçan ise başkanlığa seçildiği 2015'ten beri Kayseri sanayisini ileri taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bu süreçte birçok yeniliği Kayseri sanayicisinin hizmetine sunduklarını aktaran Nursaçan, "Adeta küme düşmüş olan KOSB'yi, organize sanayi bölgelerinin süper ligine çıkardık. Şunu söylemekten gurur duyuyorum ki hangi kriteri ele alırsanız alın, hangi parametlerle sıralama yaparsanız yapın ortaya çıkacak tüm sıralamalarda Allah'ın izniyle KOSB ilk 3'ün içerisindedir. Türkiye'nin en modern fuar merkezini, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralini KOSB'ye kazandırdık. 600 öğrenci ile devraldığımızı teknik kolejimizi 2 bin 800 öğrenciye ulaştırdık. Şimdi bu okulumuz eğitim kalitesi ile şehrimizin en fazla tercih edilir okulu olmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Nursaçan, katılımlarından dolayı Özdemir'e halı hediye etti.

Toplantıya Özdemir ve Nursaçan'ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve sanayiciler katıldı.

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