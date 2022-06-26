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MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "Feke Tapan 1. Lavanta Festivali"ne katıldı:

26.06.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye bu kurulan yeni dünya düzeninde gerçekten iddia sahibi ülkelerin başında geliyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin bu kurulan yeni dünya düzeninde iddia sahibi ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Karakaya, Feke Kaymakamlığı ve Feke Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Feke Tapan 1. Lavanta Festivali'ne katıldı.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.

Dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini aktaran Karakaya, şöyle konuştu:

"Türkiye bu kurulan yeni dünya düzeninde gerçekten iddia sahibi ülkelerin başında geliyor. Bugün bizimle uğraşmalarının, birçok konuda Türkiye'de sanki eksiklikler, yanlışlıklar varmış gibi üzerine gelinmesinin sebebi budur. Yani yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'yi dışarı çıkarmaktır. Biliyorsunuz Suriye'deki operasyonlar bekamız ve güvenliğimiz içindi. Bugün burada bizim misafirimiz olan 4 milyona yakın Suriyelinin günü geldiğinde, sağlıkla, selametle kendi topraklarında güven içerisinde yaşamalarını sağlamak içindir. İnsanlık içindir. Tarihten, ecdadımızdan bize kalan misyonumuzun gereğidir."

Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, demokrasi açısından diğer sistemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde olduğunu vurgulayarak, bu sistemin Türkiye'nin bekası ve kalkınması için son derece önem arz ettiğini söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban da bu tür festivallerin oldukça önemli olduğunu belirterek, festivalin birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağını kaydetti.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent protokolü ve katılımcılar festival kapsamında oluşturulan stantları gezerek, burada yapılan yöresel ürünlerden tattı.

Kadın üreticilerin yaptığı ürünlerin sergilendiği festivalde, düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Festival akşam düzenlenecek etkinlikler ve konserle sona erecek.

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