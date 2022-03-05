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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, İzmir'de "Adım Adım 2023" toplantısında konuştu:

05.03.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük kazanımımızdır" - "Ülkemizi ilgilendiren, hak, menfaat, alaka ve milli çıkarlarımızın bulunduğu hemen her konuda CHP'nin takındığı tutum, Türkiye karşıtı ülke ve çevrelerin yanı olmuştur"

İZMİR (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük kazanımımızdır." dedi.

Özdemir, partisinin il başkanlığnca Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"nda konuştu.

İzmir'in önemine değinen Özdemir, Türkiye'nin geleceğini daha aydınlık kılmak üzere kutlu bir yürüyüşe çıktıklarını söyledi.

Dünyanın ağır şart ve sınavlardan geçtiği dönemde Türkiye'nin huzur ve istikrarının tesisi ve temininin ne derece büyük öneme sahip olduğu gerçeğinin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Özdemir, "16 Nisan 2017 referandumunda milletimizin oylarıyla Anayasamıza giren ve 2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük kazanımımızdır." diye konuştu.

Zor durumların üstesinden başarıyla gelinmesi için her ülkenin ihtiyaç duyduğu ana konunun siyasi istikrar olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Çok partili siyasi hayata geçişimizden 2018 yılına kadar geçen süre zarfında Türkiye, parlamenter sistemle yönetilmiştir. Ne yazık ki koalisyon hükümetlerinin büyük bir çoğunluğu kısa süreli olmuş, böylelikle Türkiye siyasi krizlerle uğraşırken milletimizi etkileyen sorun ve sıkıntılara sağlıklı çözüm getirebilme olanağı düşük seviyede kalmıştır. Bu durumun tek istisnası ise partimizin milletimizden aldığı yetkiyle sorumluluk üstlendiği 57. Cumhuriyet Hükümeti'dir. Bilhassa 15 Temmuz'da gerçekleşen FETÖ darbe girişiminin ardından ülkemizin siyasi istikrarının ne derecede önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye, iç ve dış tehditler itibarıyla Anadolu'yu vatan kıldığımız dönemden bu yana belki de en ağır sınamalarla karşı karşıyayken siyasi istikrarımızı muhafaza edip hızlı, etkin, yerinde karar alabilen bir mekanizmayla, denge ve denetleme unsurlarının sağlıklı çalışabileceği bir hükümet sistemi ihtiyacı her yönüyle kendisini göstermiştir."

Özdemir, Türkiye'nin FETÖ ihanetinden hemen sonra kısa sürede toparlanıp atağa kalktığını, Suriye ve Irak’tan kaynaklanan terör tehdidinin kaynağında yok edilmesine yönelik çabaların devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye sağladığı avantajların Kovid-19 salgını ve diğer öngörülemeyen gelişmelerde de görüldüğüne dikkati çeken Özdemir, Cumhur İttifakı'nın, sistemin daha sağlıklı işlemesi konusunda sürdürdüğü gayretlerin devam ettiğini anlattı.

CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partiyi eleştiren Özdemir, "Yakın zaman öncesinde altında HDP'nin, üstünde CHP'nin olduğu bir masa etrafında buluşan bu partilerin tamamı içi boş, karşılığı olmayan bir girişimle Türkiye'yi yeniden siyasi kaoslara mahkum bırakacak bir gündemi hayata geçirme gayretine girmişlerdir. Bu partilerden özelikle CHP’nin hem vahim hem de ibretlik durumu dikkatlerden kaçmamaktadır. Zira ülkemizi ilgilendiren, hak, menfaat, alaka ve milli çıkarlarımızın bulunduğu hemen her konuda CHP'nin takındığı tutum, Türkiye karşıtı ülke ve çevrelerin yanı olmuştur." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de toplantıya katılan partililere teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkati çekti.

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