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  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere ilişkin açıklama:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere ilişkin açıklama:

AA AA
01.04.2024 08:40
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlere ilişkin, "CHP'li kimi görevliler ile seçim kurulu bünyesindeki bazı şahısların, mühürsüz sandık torbaları ve yine mührü olmayan birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıkları tarafımızca tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Özdemir, yazılı açıklamasında, seçmenlerin bugün demokratik iradelerini gösterdiklerini belirtti.

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Özdemir, "Bununla beraber ne yazık ki Pınarbaşı ilçemizde CHP'li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak, hukuk dışı eylemleri de tatsız olaylara sebebiyet vermiştir. CHP'li kimi görevliler ile seçim kurulu bünyesindeki bazı şahısların, mühürsüz sandık torbaları ve yine mührü olmayan birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıkları tarafımızca tespit edilmiştir. Suçüstü yakalananlarsa çareyi gerginlik ve taşkınlık çıkararak kapatmaya çalışmıştır." ifadelerini kullandı.

Buna karşın ilçe ve il seçim kurullarına gerekli itirazların yapıldığını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"YSK nezdindeki temsilcilerimiz tarafından da konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ne yazık ki CHP’li malum görevlilerin usulsüzlükleri, gayriyasal tutumları ve demokratik olmayan yaklaşımları seçimlere şaibe düşürmüştür. An itibarıyla konu seçim mevzuatıyla yükümlü makamlarımızdadır. Pınarbaşılı hemşehrilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduğumuz gibi Pınarbaşı'nda seçime gölge düşürmeye çalışırken suçüstü yakalanan zihniyete de aman vermeyecek, hukuki mücadelemizde başarılı olacağız. Bu vesileyle Pınarbaşılı hemşerilerimizi sükutu korumaya ve kamu görevlilerimize yardımcı olmaya davet ediyorum."

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de CHP'li bazı sandık görevlilerinin 3 mühürsüz oy torbasını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını, oyların yeniden sayılması için parti avukatlarının itirazda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Pınarbaşı İsmail Özdemir MHP

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