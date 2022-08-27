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  4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Karamürsel İstişare Toplantısı'na katıldı:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Karamürsel İstişare Toplantısı'na katıldı:

27.08.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğini Türk milletinin iradesine, beğenisine sunduk ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. 2017'den sonra bu anayasa değişikliği tarihimizde çok önemli bir idare reformudur"

KOCAELİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok önemli bir idare reformu olduğunu söyledi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen MHP Karamürsel İlçe İstişare Toplantısı'nda konuşan Yıldız, seçimlerin öneminden bahsederek, bütün vatandaşların sandığa gidip doğrudan iradesini yansıtması gerektiğini vurguladı.

2023 seçimlerinde 58-59 milyon kişinin sandığa giderek oy kullanacağını dile getiren Yıldız, "Demokrasilerde yönetim yetkisinin biricik kaynağı vardır; Seçim. 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliğini Türk milletinin iradesine, beğenisine sunduk ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. 2017'den sonra bu anayasa değişikliği tarihimizde çok önemli bir idare reformudur." diye konuştu.

Parlamenter sistemin olumsuzluklarından bahseden Yıldız, geçmiş dönemdeki tecrübelerden faydalanarak 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini kaydetti.

Kişinin haber alma hürriyeti ve yalan haberle mücadele konusunda çalışmalar yaptıklarına değinen Yıldız, "Sonunda kanun teklifini getirdik. Değimiz şu; 'Sırf halk içerisinde korku ve panik yaratmak için genel sağlık ve milli güvenlikle ilgili kasıtlı olarak yalan haber yayanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Eğer bu örgütlü yapılıyorsa ceza yarı oranında artırılır' dedik. Diyen sen misin? Başta bizden kopan bir hanımefendi var, Meral Hanım 'istibdat' diye bağırdı. Ne dediğini de bilmiyorum istibdat derken." şeklinde konuştu.

"İstibdat"ın Abdülhamid Han'a karşı bağırıldığını anımsatan Yıldız, "Bu sansür yasası, istibdat' dediler. 'Cevabını verin' diyoruz, yalan haberin karşısına çıkmamızı yasal bir düzenleme getirmemize niye karşınız? 'Efendim özgürlükler kısıtlanıyor'. 'Doğru haklısınız' dedim. Çünkü sizin işiniz gücünüz sabahtan akşama yalan." ifadelerini kullandı.

Toplantıya MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MYK üyeleri Musa Küçük, Burhan Coşkun, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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