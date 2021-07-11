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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti

11.07.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'a çınar fidanı hediye etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilişinin yıl dönümü dolayısıyla kendisine "uzun ömürlü, yüce" anlamına gelen çınar fidanı takdiminde bulundu.

Bahçeli, fidanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve Zat'ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilişinin üçüncü yıl dönümünü gönülden kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum." mesajıyla Erdoğan'a gönderdi.

Öte yandan MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanlığına seçilmesinin 24. yıl dönümü nedeniyle Devlet Bahçeli'ye 6 Temmuz'da çiçek yolladı.

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