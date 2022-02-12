MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP il başkanlarının katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.
Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet eden Bahçeli, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.
Toplantıda, milli bilinci uyanık tutmak için teşkilatların yapacağı çalışmalar konuşulacak, Türkiye ve dünya gündemi ele alınacak.
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