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MHP Grup Başkan Vekili Bülbül ve Başkan Babaoğlu, patlamadan yaralı kurtulan sürücüyü ziyaret etti

SAKARYA HABERLERİ  | 07.11.2020 15:23 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Taşkısığı’nda havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada yaralanan Hendek Belediyesi personelini evinde ziyaret etti.Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlaması sonrasında zarar görmeyen patlayıcılar Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü bir şekilde imha edilirken bir patlama yaşandı.

MHP Grup Başkan Vekili Bülbül ve Başkan Babaoğlu, patlamadan yaralı kurtulan sürücüyü ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Taşkısığı’nda havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada yaralanan Hendek Belediyesi personelini evinde ziyaret etti.
Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasının patlaması sonrasında zarar görmeyen patlayıcılar Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü bir şekilde imha edilirken bir patlama yaşandı. 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan ve ayaklarını kaybeden Hendek Belediyesi personeli Fatih Üretmen’i Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu evinde ziyaret etti.
Korona virüs salgını nedeniyle kısa süren ziyaretle ilgili konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Değerli çalışma arkadaşımız ve canımız Fatih Üretmen’i evinde ziyaret ettik. Kardeşimizin her zaman yanındayız ve asla yalnız bırakmıyoruz” dedi.
MHP Grup Başkan Vekili Muhammed Levent Bülbül ise “4 ay önce havai fişek imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve çok şükür hayata tutunan Hendek Belediyesi personeli Fatih Üretmen kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Kendisini yalnız hissetmiyor, morali hayli yüksek. Bizler de Belediyemiz de her zaman yanındayız. Fatih kardeşimize uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bu vesilesiyle yaşanan patlamalarda hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimiz ile şehit düşen patlayıcı uzmanı jandarma personellerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Bülbül ve Başkan Babaoğlu, patlamadan yaralı kurtulan sürücüyü ziyaret etti

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