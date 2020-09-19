MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan "Doğu Akdeniz" açıklaması:

HAKKARİ (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 460 bin kilometrekarelik deniz yetki alanlarımıza, hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeye ve bizi kara sınırlarımız içine hapsetmeye çalışan ülkeler, el birliğinde olmuşlar ama boş. Artık Türkiye, 100 yıl önceki işgal ettikleri, ordusunu dağıtıp silahını elinden aldıkları, ekonomisini çökerttikleri Türkiye değil." dedi.

Akçay, Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen MHP İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hakkari'nin tarım, hayvancılık, ticaret, madencilik turizm gibi birçok alanda potansiyeli yüksek olan, fakat sosyal-ekonomik gelişmişlik endeksi bakımından da 81 il arasında arzu edilmeyen bir noktada olduğunu söyledi.

Bu nedenle Hakkari'ye özel teşviklerin verilmesini, istihdama yönelik kamu özel yatırımların artırılmasını, ulaşım ağlarının genişletilmesini ve havalimanın daha aktif edilmesini arzu ettiklerini ifade eden Akçay, "Hakkari bulunduğu coğrafi konumu nedeniyle maden çeşitliliği ve rezervi yönünden de çok zengindir. Bu konuda ülkemizde ve dünyada öne çıkacak bir potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.