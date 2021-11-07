MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan, İYİ Parti'li Türkkan'a tepki:

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Türkkan derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir." dedi.

Van'daki programları kapsamında muhtarlarla bir araya gelen Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkkan'ın, şehit yakınına yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına yönelik galiz küfrünün ve hakaretinin ilk olmadığını belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Türkkan bundan evvel TBMM Genel Kurulu'nun misafir locasında oturan şehit babasına hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Demek ki bunlar Türkkan'ın karakteri haline gelmiş. Şehit yakınına yapılan bu küfrü ve hakareti şiddetle lanetliyorum. Türkkan, derhal istifa etmeli ve partisinden ihraç edilmelidir. Kadın hakları veya şehitlerimiz söz konusu olunca bunların hiçbirisinin ses çıkarmadığını ve tepki vermediğini üzülerek görüyoruz. Şehitlerimize, hiç kimseye laf söyleyemez. Şehitlerimiz ve yakınları, milletimize emanet değerlerdir. Tekrar tekrar lanetliyoruz. Tüm o sözler ayaklarımızın altındadır ve kendisine iade edilmiştir."

Programa, MHP MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek, İl Başkanı Salih Güngöralp, ilçe başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

