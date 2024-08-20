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  4. MHP hedef göstermişti! Beykoz'da Suavi konserini bastılar... Saldırı girişimi

MHP hedef göstermişti! Beykoz'da Suavi konserini bastılar... Saldırı girişimi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.08.2024 07:32
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Sanatçı Suavi’nin Beykoz’da düzenlenen konserinde bir grup saldırı girişiminde bulundu. Konsere gelerek slogan atan grubu polis engelledi. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayımlamış ve ünlü şarkıcıyı hedef göstermişti.

Yalı Çapkını, Drama Köprüsü, Hasret Türküsü gibi şarkılarıyla tanınan Suavi'nin Beykoz konserinde çirkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”ne özel kutlamada Suavi sahne alacaktı. Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sahne alacak olan Suavi’nin konseri sırasında bir grup saldırı girişimi düzenlendi.

Grup “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı attı. Suavi konserine devam ederken gruba polis engel oldu.

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Servet Kocakaya o anları paylaşarak "Suavi, bir yıl boyunca Hataylı depremzedelere bizzat kendi elleriyle yemek yaptı dağıttı. Aylarca evini görmedi. Bunların terörist dediği insanların neredeyse tamamı bu dünyanın en iyi kalpli insanlarıdır, emin olun" ifadelerini kullandı.

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SUAVİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Suavi ise açıklama yaparak "Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eylenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin KÖSELER başkana ve ekibine içten teşekkürler.
Gayrısı 'teferruat'" dedi.

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MHP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayımlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Millî ve manevî yönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez."

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Beykoz
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