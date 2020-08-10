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MHP İl Başkanı Avcı ve AK Parti İl Başkanı Ay’dan ortak mesaj

ADANA HABERLERİ  | 10.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “Ülkemizin gelişimi, refahı, birliği, dirliği, huzuru, kardeşliği için milli mücadele ruhuyla hareket eden Cumhur İttifakı, yerel yönetimlerde de aynı anlayışı hakim kılmanın çabası içindedir.” mesajı verdiler.MHP’de istişare toplantısıMHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana’nın mevcut sorunlarının çözümü konusunda samimi bir gayret içinde olduklarını bir kere daha kamuoyu ile paylaştılar.

MHP İl Başkanı Avcı ve AK Parti İl Başkanı Ay’dan ortak mesaj

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “Ülkemizin gelişimi, refahı, birliği, dirliği, huzuru, kardeşliği için milli mücadele ruhuyla hareket eden Cumhur İttifakı, yerel yönetimlerde de aynı anlayışı hakim kılmanın çabası içindedir.” mesajı verdiler.

MHP’de istişare toplantısı
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana’nın mevcut sorunlarının çözümü konusunda samimi bir gayret içinde olduklarını bir kere daha kamuoyu ile paylaştılar. Başkan Avcı ve Başkan Ay’ın başkanlıklarında MHP Adana İl Başkanlığı’nda Adana Büyükşehir Belediyesi MHP ve AK Parti Meclis Grup Başkan Vekilleri, Meclis Grup Sözcüleri, iki partinin ilgili İl Divan Kurulu Üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda Meclis gündemine getirilen maddelerin yanı sıra şehrin öne çıkan sorunları müzakere edildi.

Sürekli borç konusu ve icra olayı
Toplantıda, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sürekli olarak borcuyla, icralık duruma düşürülmesiyle gündeme getirilmesinden duyulan üzüntü ve rahatsızlık dile getirildi. Ayrıca, bazı birimlerin kapatılması, bazı yeni birimlerin açılmasını isteyen yönetime Cumhur İttifakı’nın engel çıkardığı yönünde basında haber yaptırılmasının yanlış olduğu ifade edildi.

“Desteğimiz devam edecek”
MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, “Bir kere daha ifade ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Adana’nın yararına olan her işe, hep destek verdik; bu yöndeki desteğimiz hep devam edecek. Ülkemizin gelişimi, refahı, birliği, dirliği, huzuru, kardeşliği için milli mücadele ruhuyla hareket eden Cumhur İttifakı, yerel yönetimlerde de aynı anlayışı hakim kılmanın çabası içindedir. Yalan yanlış bilgilerle, sahne oyunlarıyla vatandaşı aldatmak etik değildir” mesajı verdiler.

MHP İl Başkanı Avcı ve AK Parti İl Başkanı Ay’dan ortak mesaj

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