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MHP İl Başkanı Kaya mazbatasını aldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisinin 13.

MHP İl Başkanı Kaya mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisinin 13. Olağan il kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen İlhan Kaya ve yönetimi mazbatasını aldı.
Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir adliyesindeki il seçim kuruluna gelen Başkan Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldılar.
Bu arada MHP İl Başkanı İlhan Kaya, il kongresinde kendisine destek veren tüm partililere ve kongreye katılanlara teşekkür etti.
Kaya mesajında; "Kongreler Türk’ün toyu, düğünü gibidir. Hafta sonunda gerçekleştirdiğimiz toyumuz ile yeniden bu kutlu davaya hizmet etmek adına mazbatamızı aldık. Bizim davamız da hizmet edilecek görev ne olursa olsun bu görevi yapabilmek için yüksek bir karaktere, güçlü iradeye ve ülkücü bir duruşa sahip olmak gerekir. Allah bize bu görevimiz de Haktan yana olmayı adaletli olmayı ve ülkücü çizgimizi bozmadan bu görevi tamamlamayı nasip etsin. Malum kongremiz ikili bir yarış için de gerçekleşmiştir. Aday olarak seçime giren İl Ocak Başkanımız Ali Türker’e seçim öncesi ve sonrası gösterdiği Ülkücü duruşuna teşekkür ediyorum. Ayrıca ; Seçim boyunca desteklerini bir an eksik etmeyen başta aileme, yönetim kurulumuza, yeni yönetimimize, il genel meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine, belde başkanlarımıza, tüm delegelerimize, milliyetçi ülkücü harekete gönül veren bütün dava arkadaşlarımıza en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Önümüz de çalışacağımız üç yıl, yapacağımız çok iş var. Durmadan yılmadan tüm ekibim ve teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyor kongremizin ve sonucunun bizlere MHP’ne ve İlimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kazanan Nevşehir olmuştur, kazanan milliyetçi ülkücü hareket olmuştur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadelerinde bulundu.

MHP İl Başkanı Kaya mazbatasını aldı

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