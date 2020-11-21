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MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu üyelerinden İHA’ya ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 21.11.2020 13:30 | Son Güncelleme

MHP il Başkanı Naim Karataş, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüşen MHP yönetimi, İHA’ya tarafsız ve objektif haberciliğinden dolayı teşekkür etti.Geçtiğimiz ay yapılan il kongresinde yeniden İl başkanlığına seçilen MHP İl Başkanı Naim Karataş beraberinde başkan yardımcıları Fehmi Arslan, Mehmet Musa Çakır, Cihan Aksakal ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Topaloğlu ve Murat Aydoğan ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret etti.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Karataş, “Bizim ortak paydamız şehir özelinde bugüne kadar hep Erzurum oldu, Erzurumlu hemşehrilerimiz oldu.

MHP İl Başkanı Naim Karataş ve yönetim kurulu üyelerinden İHA’ya ziyaret

MHP il Başkanı Naim Karataş, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüşen MHP yönetimi, İHA’ya tarafsız ve objektif haberciliğinden dolayı teşekkür etti.
Geçtiğimiz ay yapılan il kongresinde yeniden İl başkanlığına seçilen MHP İl Başkanı Naim Karataş beraberinde başkan yardımcıları Fehmi Arslan, Mehmet Musa Çakır, Cihan Aksakal ve yönetim kurulu üyeleri Mustafa Topaloğlu ve Murat Aydoğan ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret etti.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı Karataş, “Bizim ortak paydamız şehir özelinde bugüne kadar hep Erzurum oldu, Erzurumlu hemşehrilerimiz oldu. Genel anlamda ise, tek kaygımız milletimizin bekası, birlik ve beraberliği, huzur ve refahı oldu. Aynı bilinç ve şuurla bundan sonraki süreçte de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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