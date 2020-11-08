MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Taşlıçay, partisinin Mardin İl Kongresi'nde konuştu:

MARDİN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "Kongrelerimiz sonrasında ilçelerimiz illerimize, illerimiz partimize, partimiz yüce milletimize ve devletimize güç kazandıracak, kazanan Türkiye olacaktır." dedi.

Taşlıçay, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP 1. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yaptı.

Burada konuşan Taşlıçay, partililere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını iletti.

MHP'nin zorluklarla ve mücadeleyle dolu bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Taşlıçay, bugünlerde de içerde ve dışarda zor bir süreçten geçildiğini bildirdi.

Taşlıçay, bu zor zamanların üstesinden gelineceğine inandığını ifade ederek, "Bu doğrultuda kongre sürecimizi, mecburi fiziksel mesafe döneminde gönül bağlarımızın sıkılaşması vesilesi olarak görüyorum." diye konuştu.

MHP'nin ilkeleri ve tarihiyle sıradan bir siyasal oluşum olmadığını daima ortaya koyduğunu aktaran Taşlıçay, kongre ve kurultayların parti için önemine değindi.