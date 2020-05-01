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MHP Kuşadası ilçe teşkilatı yardım paketi dağıtıyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.05.2020 02:48 | Son Güncelleme

MHP Kuşadası İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri dağıtmaya başladı.Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bir sosyal çalışma yapan MHP Kuşadası ilçe teşkilatı Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi Kuşadalıları unutmadı.

MHP Kuşadası İlçe Teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri dağıtmaya başladı.
Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bir sosyal çalışma yapan MHP Kuşadası ilçe teşkilatı Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi Kuşadalıları unutmadı. MHP Kuşadası ilçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Murat İnan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra hayırsever partilierin katkılarıyla hazırlanan yardım paketleri dağıtılmaya başlandı. MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Hedeflerinin Kuşadası’ndaki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak olduğunu belirterek, “Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da gönül zenginliklerini ortaya koyarak yardımlara destek olan dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

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