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MHP Malatya il kongresi 19 Eylül’de

MALATYA HABERLERİ  | 10.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya’da ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra İl Başkanlığı kongre tarihi de 19 Eylül olarak ilan edildi.

MHP Malatya il kongresi 19 Eylül’de

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya’da ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra İl Başkanlığı kongre tarihi de 19 Eylül olarak ilan edildi. Mevcut Başkan Mesut Samanlı’nın tek aday olarak seçime katılacağı belirtildi.
MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, parti binasında, Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu ve parti yöneticileriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, “ İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongresi için de tarih belli oldu. MHP Malatya İl Teşkilatı olarak kongremiz, 19 Eylül Cumartesi günü saat 09:30 da Ömer Halisdemir Konferans salonunda yoğun korona önlemleri altında yalnızca delegelerin katılımı ile gerçekleşecek” dedi.
Gerçekleşecek olan MHP Malatya il Kongresinde 13 ilçe başkanının önerisi ve MHP Genel Merkezinin takdirleri ile mevcut Başkan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı’nın tek aday olarak seçime katılacağı belirtildi.
Yapılacak olan il kongresine MHP Genel Merkezi Divan Üyelerinden de katılımın olacağı kaydedildi.

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