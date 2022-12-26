YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat oldu

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat oldu

26.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığına Oğuz Akarfırat getirildi.

MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat oldu

Akarfırat, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, MHP çatısı altında bulunan her bir ülküdaşının ilkeli hayatı, iradeli davranışı ve faziletle yoğrulmuş fikriyatıyla örnek gösterilen kişiler olduğunu söyledi.

Önceki il başkanı Mehmet Korkmaz'ın Muğla teşkilatında aldığı görevlerle devletine, milletine ve partisine hizmet ederek Muğla için çok kıymetli hizmetlerde bulunduğunu belirten Akarfırat, Korkmaz'ın başka bir göreve talip olması dolayısıyla bugün bayrak değişimi için toplandıklarını kaydetti.

Akarfırat, Türk'ün mührünün silinmemek üzere vurulduğu Türk asrının temellerinin atıldığı bir dönemde MHP İl başkanı olarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralıKontrolden çıkan araç 15 metrelik şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Diyarbakır'da zabıta şehir merkezine inen 2 domuzu yakaladıDiyarbakır'da zabıta şehir merkezine inen 2 domuzu yakaladı
Aksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyorAksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor
Anahtar Kelimeler:
atama Muğla MHP

Muğla Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:12
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:23
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.