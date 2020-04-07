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MHP Osmaneli İlçe Teşkilatından sağlık çalışanlarına yemek ikramı

BİLECİK HABERLERİ  | 07.04.2020 13:41 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı Corona virüs (covid-19) salgınına karşı canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram etti.Milliyetçi Hareket Partisi Osmaneli İlçe teşkilatı Corona virüs (covid-19) nedeniyle sağlıkçılara moral ve destek verdiler.

MHP Osmaneli İlçe Teşkilatından sağlık çalışanlarına yemek ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı Corona virüs (covid-19) salgınına karşı canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Osmaneli İlçe teşkilatı Corona virüs (covid-19) nedeniyle sağlıkçılara moral ve destek verdiler. Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi personeline öğle yemeği ikram ettiler. Sağlıkçılara bu sayede teşekkür etmek istediğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Abdullah Küçük, "Zamanlarının olmadığını, izinlerinin iptal edildiğini biliyordum. Bu nedenle ikram desteğimizden de memnun oldular zor günler geçirdiğimiz bu günlerde birlik beraberlik içinde yönetimdeki arkadaşlarımız ile tüm teşkilatımız ile bu mübarek kandil gününde sağlıkçılarımız ile beraber olup destek olduk" dedi.
Bu dayanışma ve güç birliği ruhu ile Milliyetçi Hareket Partisi Osmaneli İlçe Teşkilatı Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesine giderek sağlık çalışanlarına öğle yemeği ikram ederek örnek bir davranışta bulunmuş oldu. Sağlık çalışanları bu anlamlı ve duyarlı davranışından dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Osmaneli ilçe teşkilatına teşekkür ettiler.

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