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MHP Turhal İlçe Teşkilatı'ndan, Samandağ Rum Ortodoks St. Ilyas Kilisesi'ne yardım

13.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Turhal İlçe Teşkilatı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Rum Ortodoks St. Ilyas Kilisesi cemaatine, ilçede toplanan yardımları ulaştırdı.

MHP Turhal İlçe Teşkilatı'ndan, Samandağ Rum Ortodoks St. Ilyas Kilisesi'ne yardım

MHP Turhal İlçe Başkanı Yusuf Bayın ve parti üyeleri, Turhal'da başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları, gıda, bebek maması, bebek bezi, yorgan, battaniye ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımları Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürdü.

Daha sonra Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Rum Ortodoks St. Ilyas Kilisesi cemaatinin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenen partililer, Samandağ'a giderek yardımları kilise cemaatine ulaştırdı.

İlçelerinde toplanan yardım malzemelerini vatandaşlara dağıttıklarını ifade eden Bayın, zor günlerin hep birlikte atlatılacağını kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ilk günden itibaren afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bayın, "Bir olacağız ve yaralarımızı beraber saracağız Allah'ın izniyle. Türk milletinin ne kadar fedakar olduğunu gördük, acımız var, çok üzgünüz ama milletimizin gösterdiği bu fedakarlık örneği biraz olsun bize moral veriyor. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kilise cemaati ise Bayın ve ilçe teşkilatına yardımlarından dolayı teşekkür etti.


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