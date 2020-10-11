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MHP Yunusemre ilçe binasının açılışı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 11.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası için açılış töreni düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.
MHP Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın yeni hizmet binası için açılış töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve parti teşkilatlar katıldı. Açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "İl kongremiz için gelmiş olduğumuz Manisa’da Yunusemre teşkilatımızın ilçe binasının açılışındayız. Manisa ecdat yadigarı kutlu bir şehir. Buraya hizmet etmekte bizler için bir şereftir. Umut ediyorum açılacak olan binamızda görev yapacak tüm arkadaşlarımız bu şuur içerisinde Manisa’mıza ülkemize ve milletimize değer katacaklar, hayırlı hizmetlerde bulunacak. Rabbim hiçbirini mahcup etmesin. Sizler bu toylara katıldıkça Allah’ın izniyle ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indiremeyecekler. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yapacağımız binamızda hayırlı hizmetlerin yapılmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Yardımcısı Durmaz’ın konuşmasının ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindekiler yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. MHP Yunusemre ilçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e hediye takdiminde bulundu.

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