MHP'li Aydın’dan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı’ya ziyaret:

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Aydın'ın istişare kültürüne katkı sunmak, fikir alışverişinde bulunmak ve üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla kurumu ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleriyle rekabet edecek altyapıya sahip olduğunu belirterek, kendisinin de mensubu bulunduğu bu üniversiteyle daima gurur duyduğunu anlattı.

Aydın, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından öğrencisi olan Atatürk Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Üniversitesi, kentin ve bölgenin eğitim kalitesi ile iş gücü niteliğinin yükselmesi noktasında önemli uygulamalara imza atıyor. Özellikle üniversite-toplum ve üniversite-sanayi iş birliklerinde örnek olacak projelerle eğitim, istihdam ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda ülke yükseköğretimine ve katma değerine yarar sağlıyor. Üniversite sıralamalarında da elde edilen başarılar, atılan adımların ne kadar doğru olduğunu bizlere gösteriyor."

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem şahsına hem de Atatürk Üniversitesine desteklerini esirgemeyen Aydın'a teşekkür etti.

Ziyarette ülkenin önemli projeleri arasında yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) yapım aşamaları konusunda Aydın’a bilgi veren Çomaklı, gözlemevinin 2022'in sonunda ilk ışık alınarak hizmete açılacağını belirtti.

