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  4. MHP’li Bulut, Ankara Barosu’nun kararını eleştirdi

MHP’li Bulut, Ankara Barosu’nun kararını eleştirdi

TOKAT HABERLERİ  | 07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ankara Barosu tarafından verilen disiplin cezasını eleştirerek, "Bu bir yönüyle FETÖ’den halen soruşturma altında bulunan veya firari olan FETÖ mensuplarına bir moral aşılamak anlamına geliyor" dedi.MHP Genel Merkezi’nin parti içi muhaliflerin 2016’da gerçekleştirdiği kurultay hakkında aldığı “tedbir” kararını kaldırıp kurultayın yapılabileceği yönünde karar veren, 15 Temmuz sonrasında “FETÖ üyeliğinden” hapis cezası alan eski hakim Burhan Yaz’a, dönemin MHP Genel Merkez Avukatı Yücel Bulut’un “FETÖ’cü imasında bulunduğu” gerekçesiyle, Ankara Barosu “disiplin cezası” verdi.

MHP’li Bulut, Ankara Barosu’nun kararını eleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ankara Barosu tarafından verilen disiplin cezasını eleştirerek, "Bu bir yönüyle FETÖ’den halen soruşturma altında bulunan veya firari olan FETÖ mensuplarına bir moral aşılamak anlamına geliyor" dedi.
MHP Genel Merkezi’nin parti içi muhaliflerin 2016’da gerçekleştirdiği kurultay hakkında aldığı “tedbir” kararını kaldırıp kurultayın yapılabileceği yönünde karar veren, 15 Temmuz sonrasında “FETÖ üyeliğinden” hapis cezası alan eski hakim Burhan Yaz’a, dönemin MHP Genel Merkez Avukatı Yücel Bulut’un “FETÖ’cü imasında bulunduğu” gerekçesiyle, Ankara Barosu “disiplin cezası” verdi. Disiplin cezasıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP’li Bulut, aradan geçen 4 yılın ardından bir disiplin cezası verilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını ileri sürerek, “Bu bir yönüyle FETÖ’den halen soruşturma altında bulunan veya firari olan FETÖ mensuplarına bir moral aşılamak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda biz halen buradayız, güçlüyüz anlamı taşıyor. Dolayısı ile çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir karar. Bizler açısından can sıkıcı bir durum değil. Bugüne kadar ki duruşumuzu bundan sonra da muhafaza etmeye devam edeceğiz. Yasal yollardan da itirazlarımızı Türkiye Barolar Birliğine akabinde bir netice alamazsak yargı organlarına taşımaya devam edeceğiz. Ancak gelinin nokta itibariyle FETÖ ile mücadelenin vardığı nokta itibariyle halen gerek yargı organlarından gerek bu tip meslek kuruluşlarından bu anlamda kararların çıkıyor oluşunu siyasi iktidar parlamento STK’lar ve basın çok yönlü olarak değerlendirmeli ve masaya yatırmalı diye düşünüyorum" dedi.
Oy birliği ile disiplin kurulu tarafından verilen kararı hukuki anlamda bir garabet olarak değerlendiren Bulut, “Sosyal medyada dile getirilen tepkileri gördüğümüz vakit kamu vicdanını ne kadar rahatsız ettiği bütün yönleri ile oraya çıkıyor. Nihayetinde FETÖ’cüye FETÖ’cüsün demek yani yargı kararı ile FETÖ’cü olduğu tespit ve tescil edilmiş bir şahsa FETÖ’cü demenin bir disiplin suçu olduğunu iddia etmek bunu bir karar metnine dökmek aynı zamanda şu anlama geliyor. Yani bugün Abdullah Öcalan’a terörist başı dediğimizde de bizi şikayet etse benzer bir disiplin cezasına muhatap olacağız demektir. Birebir aynı durum söz konusu. Dolayısı verilen cezanın içeriğinden ziyade ortaya çıkarmış olduğu hukuki garabet çok büyük bir tehlikedir ve biran önce ortadan kaldırılması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

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Tokat Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

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Merkez
Emay Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Tarçın Eczanesi
Turhal
Aşıkoğlu Eczanesi
Zile
Almus Eczanesi
Almus
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