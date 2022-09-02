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  4. MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik açıklamasına tepki:

MHP'li Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik açıklamasına tepki:

02.09.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağız.' diyerek bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağız.' diyerek bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasının Millet İttifakı ortaklarının ayarlarını bozduğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıları görevlerine geri getireceğiz." diyerek kendisini yargının yerine koyduğunu öne süren Büyükataman, "FETÖ militanlarına umut vermiştir. Yine aynı Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağız.' diyerek bağımsız yargıya müdahale edeceğini itiraf etmektedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman ayrıca, Türkiye'nin verdiği beka mücadelesinin CHP'nin umurunda olmadığını belirtti.

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