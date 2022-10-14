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  4. MHP'li Durmaz, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gidecek

MHP'li Durmaz, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gidecek

14.10.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'li Durmaz, maden ocağında patlamanın yaşandığı Amasra'ya gidecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, maden ocağında patlamanın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine gidecek.

MHP'den yapılan açıklamada, Durmaz'ın, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bölgeye gideceği belirtildi.

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