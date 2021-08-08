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MHP'nin, yangından etkilenenlere yönelik yardım kampanyasında ilk dağıtım Manavgat'tan başlıyor

08.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'nin il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinin, orman yangınları sırasında hayvanları telef olan köylülere yönelik başlattığı yardım kampanyasının ilk etabında Manavgat'ta toplam 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvan dağıtılacak

MHP'nin orman yangınlarından etkilenen köylülere yönelik başlattığı yardım kampanyasının ilk etabındaki dağıtımlar 9 Ağustos Pazartesi günü Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayacak.

MHP'den yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla "Hayvanları orman yangınlarında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinden ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyası" başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2 Ağustos'ta başlatılan kampanyanın ilk etabının yarın Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde ihtiyaç sahiplerine 300 küçükbaş, 30 büyükbaş hayvan dağıtılarak yapılacağı kaydedildi.

Programa, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un katılacağı da kaydedildi.

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