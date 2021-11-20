Mia Khalifa şarkıcı sevgilisi Jhay Cortez ile pozlarını paylaştı! Kalça detayı olay oldu

Bir dönem yetişkin filmlerinde rol alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Mia Khalifa, şarkıcı aşkı Jhay Cortez ile verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni ve sunucu Mia Khalifa, Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşkını sosyal medyadan ilan etti. Khalifa'nın paylaştığı karelerde, Cortez'in sevgilisinin kalçasına dokunması dikkatlerden kaçmadı.

Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Khalifa'nın bacak dekoltesi beğeni topladı.

Geçmişte yetişkin filmlerinde oynayan Khalifa, filmlerde tesettürlü yer aldığı için Orta Doğu'da ölüm tehditleri alıyordu.

Sektörü bırakan Beyrutlu oyuncu, sonrasında muhasebecilik, ardından sunuculuk yaptı.



