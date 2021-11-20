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  4. Mia Khalifa şarkıcı sevgilisi Jhay Cortez ile pozlarını paylaştı! Kalça detayı olay oldu

Mia Khalifa şarkıcı sevgilisi Jhay Cortez ile pozlarını paylaştı! Kalça detayı olay oldu

20.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film oyuncusu Mia Khalifa, kasım ayının başında Şarkıcı Jhay Cortez ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Khalifa, sevgilisiyle samimi pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mia Khalifa şarkıcı sevgilisi Jhay Cortez ile pozlarını paylaştı! Kalça detayı olay oldu

Bir dönem yetişkin filmlerinde rol alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Mia Khalifa, şarkıcı aşkı Jhay Cortez ile verdiği mutluluk pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mia Khalifa yeni sevgilisini paylaştı! Kalça pozları olay oldu!

Sosyal medya fenomeni ve sunucu Mia Khalifa, Porto Rikolu şarkıcı Jhay Cortez ile aşkını sosyal medyadan ilan etti. Khalifa'nın paylaştığı karelerde, Cortez'in sevgilisinin kalçasına dokunması dikkatlerden kaçmadı.

Mia Khalifa yeni sevgilisini paylaştı! Kalça pozları olay oldu!

Cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Khalifa'nın bacak dekoltesi beğeni topladı.

Mia Khalifa yeni sevgilisini paylaştı! Kalça pozları olay oldu!

Geçmişte yetişkin filmlerinde oynayan Khalifa, filmlerde tesettürlü yer aldığı için Orta Doğu'da ölüm tehditleri alıyordu.

Mia Khalifa şarkıcı sevgilisi Jhay Cortez ile pozlarını paylaştı! Kalça detayı olay oldu

Sektörü bırakan Beyrutlu oyuncu, sonrasında muhasebecilik, ardından sunuculuk yaptı.

Mia Khalifa şarkıcı sevgilisi Jhay Cortez ile pozlarını paylaştı! Kalça detayı olay oldu


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Mia Khalifa
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