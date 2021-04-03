SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

03.04.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finali, İtalyan Jannik Sinner ile Polonyalı Hubert Hurkacz arasında oynanacak.

Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen organizasyonda, tek erkeklerde yarı final müsabakaları yapıldı. 19 yaşındaki Jannik Sinner, İspanyol rakibi Roberto Bautista Agut'u 2-1'le geçerek adını finale yazdırdı. İlk seti 7-5 kaybeden Sinner, diğer iki seti 6-4'lük skorlarla kazanarak finale yükseldi.

Diğer yarı final müsabakasında Polonyalı Hubert Hurkacz, Rus rakibi Andrey Rublev'i 2-0 yenerek finale çıktı. Hurkacz, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibine üstünlük sağladı.

Dünya 31 numarası Sinner ile 37. basamakta yer alan Hurkacz, yarın şampiyonluk için mücadele edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Formula 1'de İstanbul sürpriziFormula 1'de İstanbul sürprizi
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı

Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Kuyucak Kaymakamı, otomobilinde ölü bulundu

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Salih Uçan ile anlaşma resmen sağlandı!

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Ozan Tufan'a sürpriz teklif! 32 milyon euro...

Alex de Souza ile sözleşme imzalandı!

Alex de Souza ile sözleşme imzalandı!

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Erman Toroğlu'nun sözleri gündem oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü geliyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Fatih Terim'e teknik direktörlük teklifi

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Milli maç sonrası Caner'e olay sözler

Milliler Letonya'ya takıldı

Milliler Letonya'ya takıldı

Diğer Haberler

Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

Miami Açık'ta tek erkeklerde Sinner-Hurkacz finali

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor

Antalya Grand Slam’da Albayrak’tan altın, Kandemir’den gümüş madalya

Antalya Grand Slam’da Albayrak’tan altın, Kandemir’den gümüş madalya

Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi

Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi

Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu

Barcelona: 8-2'lik Bayern hezimeti sonrası teknik direktör Quique Setien kovuldu

Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak

Formula 1: Kanadalı pilot Lance Stroll, İstanbul'da kariyerinde ilk kez bir yarışa ilk cepten başlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.