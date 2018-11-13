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Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

NBA HABERLERİ  | 13.11.2018 10:47 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın kariyer rekoru kırdığı maçta deplasmanda Miami Heat'i 124-114 mağlup etti.

Furkan Korkmaz'dan kariyer rekoru

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Miami Heat'i 124-114'lük skorla geçerek sezonun 9. galibiyetine imza attı.

Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, oyunda kaldığı 22 dakika içinde 16 sayı üreterek kariyerinin en skorer maçını çıkardı. Milli basketbolcu, ayrıca 4 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı. Joel Embiid 35 sayı ve 18 ribaunt ile "double-double" yaparken, JJ Redick ise 25 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 8'inci kez kaybeden Heat'te Goran Dragic 22, Josh Richardson 17 sayı, Hassan Whiteside ise 13 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.

WARRIORS UZATMALARDA KAYBETTİ
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Los Angeles Clippers, normal süresi 106-106 eşitlikle sona eren karşılaşmada konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı uzatmalarda 121-116 yendi. Bu sezon 8. maçını kazanan Clippers'ta Lou Williams 25 sayı ve 6 asist, Montrezl Harrell 23 sayı ve 8 ribaunt, Tobias Harris ise 17 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 3. maçını kaybeden lider Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson'ın 31 sayı kaydettiği Warriors'ta all-star Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

SONUÇLAR
Washington Wizards-Orlando Magic: 117-109
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 114-124
Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 110-126
Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 98-103
Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-96
Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 120-113
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 118-101
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-99
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-116

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Denver Nuggets 114 - 121 Milwaukee Bucks Denver Nuggets 114 - 121 Milwaukee Bucks
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Anahtar Kelimeler:
Miami Heat - Philadelphia 76ers furkan korkmaz NBA

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