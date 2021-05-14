Miami Heat, Ӧmer Yurtseven ile imzaladı!

Son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Oklahoma City Blue forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA'e geçiş yaptı.
NBA ekiplerinden Miami Heat, 22 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığını resmi sitesinden duyurdu. 2020 NBA Draft'ında seçilemeyen oyuncu, bir süredir NBA Gelişim Ligi'nde mücadele vermekteydi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen genç oyuncu, 2016'da Fenerbahçe'den ayrılarak ABD'ye gitmiş ve başantrenör Obradovic'ten ayrılık süreci nedeniyle büyük tepki görmüştü.
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