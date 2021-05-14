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Miami Heat, Ӧmer Yurtseven ile imzaladı!

14.05.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA ekiplerinden Miami Heat, 2013-16 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen 22 yaşındaki Ӧmer Yurtseven ile sözleşme imzaladı.

Miami Heat, Ӧmer Yurtseven ile imzaladı!

Son olarak NBA Gelişim Ligi ekiplerinden Oklahoma City Blue forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, NBA'e geçiş yaptı.

NBA ekiplerinden Miami Heat, 22 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığını resmi sitesinden duyurdu. 2020 NBA Draft'ında seçilemeyen oyuncu, bir süredir NBA Gelişim Ligi'nde mücadele vermekteydi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen genç oyuncu, 2016'da Fenerbahçe'den ayrılarak ABD'ye gitmiş ve başantrenör Obradovic'ten ayrılık süreci nedeniyle büyük tepki görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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