Michael Frey: 3 kulvarda da şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin İsviçreli oyuncusu Michael Frey basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve 3 kulvarda da şampiyonluk istediklerini söyledi. Frey, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan'ın kendisi ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında, "Açıkçası ilk olarak bu haberleri gazetede okudum. Erzurum hakkında bir şey duymadım. Erzurumspor'a saygım var ancak önceden onlar hakkında bir bilgim yoktu" dedi. "İYİ OLMAM İÇİN ONLAR DA ELİNDEN GELENİ YAPIYORLAR" Takımda herkesin kendisine destek olduğunu dile getiren Frey, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bana karşı iyi olduklarını ve çok fazla geliştiğimi düşünüyorum. İyi olmam için onlar da elinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu. "İYİ BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR" Transferi öncesinde Fenerbahçe'yi ve takımda yer alan oyuncuları incelediğini vurgulayan hücum oyuncusu, "Tabii ki gelmeden önce takımdaki oyunculara bir bakarsanız. Biz bir takımız ve birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Fenerbahçe'nin başarısı için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI" Takımın kazanmasının gol atmasından daha önemli olduğunu söyleyen Frey, "Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Gol atmak benim için önemli, hazırlık maçında da bir gol attım ama benim defansif görevlerim de var. Herkes birbirine yardım ediyor. Goller gelecek ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması" açıklamasını yaptı. "OYNAYINCA MUTLU OLUYORUM" Takımın forvet pozisyonunda kimin oynayacağına teknik direktör Cocu'nun karar vereceğini dile getiren Frey, "Bu hocanın işi ben takımla oynayınca mutlu oluyorum ama önemli olan Fenerbahçe" dedi. "HERKESTEN DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM" Takımın performansı daha iyiye gittiğini söyleyen Frey, "Takım performansında bir gelişim var ama istediğimiz seviyede değil. Üç kulvarda yarışıyoruz, üç kupayı da kazanmak istiyoruz. Maç maç bakmalıyız. Gollerde zamanla gelecektir. Herkesten daha çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı. "ÇOK ÇALIŞYORUM" Frey, takıma katıldığı günden bugüne çok çalıştığını söylerken, "Yaklaşık 2-3 aydır buradayım hocamdan çok şey öğrendim oyunculardan bir şeyler öğreniyorum. Çok çalışıyorum. Yüzde 100-120 vermeye çalışıyorum. Başarı böyle gelebilir. Birazcık pozitife odaklanmalıyız" diye konuştu.