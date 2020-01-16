Michael Frey'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı oyuncusu Michael Frey, yeni saçları ve Nürnberg'deki geleceği üzerine konuştu. Yeni tarzıyla dikkat çeken oyuncu Alman Bild gazetesine verdiği röportajda saçları için; "Bir şeyleri değiştirmek istiyordum. Özellikle duş alırken saçlarım beni rahatsız ediyor. Kendi kendime bundan kurtulacağımı söyledim." dedi.

NÜRNBERG'DE Mİ KALACAK?

Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen İsviçreli oyuncu Michael Frey, sezon sonunda Nürnberg'de kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise; "Şu anda bunun üzerine düşünmüyorum. Düşünmenin bana hiçbir yardımı olmaz. Her antrenmanda daha iyiye giderek, takıma daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Ne olacağını bundan sonra düşüneceğim" dedi.

Nürnberg'de kiralık olarak oynayan Michael Frey için Alman Kulübü'nün 3 milyon euro satın alma opsiyonu var. 2. Bundesliga'da küme düşme tehlikesi yaşayan kulübün Michael Frey'in bonservisini alması beklenmiyor.

Frey bu sezon Nürnberg ile 2. Bundeliga'da 15 maça çıktı ve 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

