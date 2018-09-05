Michael Frey kriz yarattı

Michael Frey’in ayrılığı Zürich’e yaramadı. Geçen sezon İsviçre kupasını kazanan ve ligin en çok gol atan takımlarından Zürich, bu sene can çekişiyor. Michael Frey’in Fenerbahçe’ye gidişinden sonra ligde 3 maça çıkan Zürich ekibi bu karşılaşmalarda 1 gol atabildi ve 1 puan topladı. Michael Frey de oynadığı 3 karşılaşmada gol atamamıştı ancak Zürich oyun sistemi içinde alan yaratıcı bir forvet olarak oynuyordu. Patlama yaptığı geçen sezon ise genellikle hoca tarafından 9 numarada kullanılmıştı.
ÇÖZÜM BULAMADILAR
Frey sonrası çöküşü İsviçreli gazeteci Rolf Fringer, “F.Bahçe’nin ağzına bir parça balı sürdükten sonra kalmayacağını biliyorsunuz. Frey’in ayrılışını düşünerek bir çözüm aramaları gerekiyordu” yorumunu yaptı. Bu sözler üzerine Başkan Canepa da, “Ayrılık konuşmamız olmadı. Takım için kalıp elinden geleni yapacağını söyledi. Ama olmadı. Yine de elimizde kullanabileceğimiz forvet var” dedi. (AKŞAM)
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