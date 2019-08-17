Michael Frey Nürnberg'e kiralanıyor

Fenerbahçe'de uzun süredir kendisine kulüp arayan Michael Frey'in yeni adresi Almanya Bundesliga oluyor.
Haber Global'e konuşan Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, "Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" açıklamasını yaparken, transferin kısa süre içinde resmen açıklanmasının beklendiği kaydedildi.
Fenerbahçe'ye kiralama teklifi sunan Nürnberg'in, satın alma opsiyonu için ise görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.
Bu arada Michael Frey, sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gitti.
Fenerbahçe'nin geçen sezon 2,64 milyon euro bonservis bedeliyle Zürich'ten kadrosuna kattığı İsviçreli golcü, 25 maçta 1319 dakika süre alırken, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Albayrak'tan Falcao müjdesi! '%99...'
Son şampiyona Denizli'de şok
Fikret Orman'dan transfer sözleri
''Mazeretimiz olamaz, hedefimiz şampiyonluk''
Roma'ya bir Türk yıldız daha!
F.Bahçe'den yeni sezon mesajı
Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Akhisar'da Hadzic'ten 3 yıllık imza
TFF resmen duyurdu! Puan silme cezası
Resmi Balotelli açıklaması
Cengiz Ünder resmen açıklandı
Bursa'da bir Avrupa yolcusu daha!
İstanbulspor'dan geleceğe yatırım
Okuyucu Yorumları 0 yorum