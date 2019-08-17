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Michael Frey Nürnberg'e kiralanıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği Michael Frey, sonunda kendine kulüp buldu. 25 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg’e kiralanıyor.

Michael Frey Nürnberg'e kiralanıyor

Fenerbahçe'de uzun süredir kendisine kulüp arayan Michael Frey'in yeni adresi Almanya Bundesliga oluyor.

Haber Global'e konuşan Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, "Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" açıklamasını yaparken, transferin kısa süre içinde resmen açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye kiralama teklifi sunan Nürnberg'in, satın alma opsiyonu için ise görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Bu arada Michael Frey, sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gitti.

Fenerbahçe'nin geçen sezon 2,64 milyon euro bonservis bedeliyle Zürich'ten kadrosuna kattığı İsviçreli golcü, 25 maçta 1319 dakika süre alırken, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe Michael Frey nurnberg

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