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Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.08.2018 21:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği golcü oyuncu Michael Frey, yaşanan süreç sonrasında antrenmanlara çıkmak istemeyince Zürich Teknik Direktörü Magnin tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Michael Frey Zürich'te kadro dışı bırakıldı!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği golcü oyuncu Michael Frey, transferine 'süre' nedeniyle izin vermeyeceğini açıklayan kulübü Zurich'e tepki gösterdi.

Zurich'in geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin beklenen sürede yanıt vermediği için transferine izin vermeyeceğini açıkladı Michael Frey, antrenmanlara çıkmak istemeyince süresiz kadro dışı bırakıldı. 24 yaşındaki golcü oyuncu Zurich'in İsviçre Kupası'nda Concordia ile oynayacağı maçı öncesi antrenmanlara çıkmak istemeyince kadro dışı bırakıldı.

Zurich'in 6-0 kazandığı maçın ardından İsviçre basınına yansıyan olay sonrası Frey'in kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğu ve transferine izin verilebileceği de belirtildi.

KADRODA BİR DAHA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Frey'in kadro dışı kararındaki en büyük isteğin teknik direktör Ludovic Magnin'den geldiği ortaya çıktı. İsviçre basınındaki habere göre ikili arasındaki bağların koptuğu ve Zurich Teknik Direktörü Ludovic Magnin'nin Frey'i kadroya bir daha almayı düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe, golcü oyuncu ile yakından ilginmiş ancak Zurich geçtiğimiz gün ''Fenerbahçe ile Frey konusunda görüşmeler yapıldı. Ancak Fenerbahçe belirlediğimiz süre içerisinde bize son kararını bildirmedi. Transfer dönemi kısa süre içerisinde biteceğinden dolayı bizim bu görüşmelere devam etmemiz, bizim açımızdan mümkün görünmüyor'' açıklamasıyla bu transfere izin vermeyeceğini duyurmuştu.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zurich Michael Frey

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