Mynet Trend

Michael Jackson'a benzemek istedi! Son halini görenler gözlerine inanamıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 19.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Leo Blanco isimli Arjantinli genç, Michael Jackson'a benzemek için onlarca kez ameliyat masasına yattı. İdolü haline gelen ünlü şarkıcıya benzemek için 157 bin TL harcayan Leo'nun son halini görenler gözlerine inanamadı.

Arjantinli Leo, hayatı boyunca efsane şarkıcı Michael Jackson'ı örnek aldı ve hep ona benzemek istedi. Bu amaçla binlerce dolar para harcadı.

Michael Jackson'a benzemek için 30 bin dolar (157 bin TL) harcayan Leo Blanco, görünüşünden hala memnun olmadığını söyledi.

Buenos Aires kentinde yaşayan 22 yaşındaki genç, popun kralına benzemek için daha fazla ameliyat olmayı planladığını açıkladı.

Leo'nun annesi, oğlunu desktelediğini söylese de "Bazen ona bakınca bu Leo mu, gerçekten benim oğlum mu? diye düşündüğünü itiraf ediyor.

Leo'nun eski halini görenler ise gözlerine inanamıyor.

Leo eski halini beğenmediğini, Jackson'a tamamen benzemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...
Paris'te 'sandviç' cinayetiParis'te 'sandviç' cinayeti
Dünyaca ünlü 'dugong' kurtarılamadıDünyaca ünlü 'dugong' kurtarılamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Micheal Jackson Leo Blanco

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu plajdan Türkiye'de başka yok

Bu plajdan Türkiye'de başka yok

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

Ünlü dövüşçüden skandal hareket! Yaşlı adamı yumrukladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

‘Türk arısı’ İngiltere’yi alarma geçirdi

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hem serveti hem takipçisi artıyor! Tek sebebi ise...

Rus Kardashian servetine servet kattı!

Akaryakıt tankeri patladı : 10 ölü

Akaryakıt tankeri patladı : 10 ölü

Paris'te bir garson 'yavaş servis' gerekçesiyle öldürüldü

Paris'te 'sandviç' cinayeti

Ünlü deniz ineği yediği plastik yüzünden öldü

Dünyaca ünlü 'dugong' kurtarılamadı

İtalya’da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı

Dün akşam yaşandı! Gökyüzünü bir anda aydınlattı

Hollanda'da fare alarmı!

'Eşi benzeri görülmemiş saldırı ile karşı karşıyayız!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.