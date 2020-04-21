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Michael Jordan 8 yıldır evini satamıyor!

NBA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Basketbolun yaşayan efsanesi Michael Jordan, "The Last Dance" belgeseliyle yeniden dünya gündemine oturdu. Hakkında birçok haber çıkan Jordan'ın 8 yıldır evini satamıyor.

Michael Jordan 8 yıldır evini satamıyor!

1.1 milyar dolarlık serveti bulunan Michael Jordan, tam 8 yıldır satmak istediği evine alıcı bulamıyor. Efsane basketbolcu, 24 milyon Pound'a satış listesine koyduğu evine alıcı çıkmıyor.

9 YATAK ODASI, 19 BANYO VAR

Jordan, içerisinde 9 lüks yatak odası ve 19 banyosu olan evi sıfırdan inşa ettirdi. Evde basketbol sahasının dışında golf sahası, içerisi balıklarla dolu olan bir gölet ve tenis kortu da bulunuyor.

PURO ODASI BİLE MEVCUT

Büyük bir havuza sahip devasa evde ayrıca spor salonu, piano odası, bilardo masası ve puro odası bile mevcut... Binlerce değerli şarabın bulunduğu mahzeni de olan evde Michael Jordan'ın en sevdiği yerin ise kütüphane olduğu söyleniyor.

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Michael Jordan ev. satılık

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