Michael Jordan'ın aşk mektubu, 25 bin dolara satıldı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın aktris ve model Amy Hunter'a yazmış olduğu 20 sayfalık bir aşk mektubu, 25.000 doların üzerinde alıcı buldu.

Basketbol taraftarları, ESPN'in "The Last Dance"in sona ermesinden sonraki haftalarda, Jordan'la ilgili hemen hemen her şeye bir değer biçiyor gibi görünüyor.

The Action Network'ün yönetici yapımcısı Darrel Rovell, tweet'inde satışı şu şekilde duyurdu:

"Altı yıl önce 2.560 dolara satılan Michael Jordan'ın 20 sayfalık el yazısıyla yazdığı aşk mektubu, bu sabah erken saatlerde Iconic Auctions'da 25.703 dolara satıldı."

Bulls efsanesinin, o sırada Juanita Vanoy ile bir oğlu (Jeffrey) vardı ve ikili daha sonra, 1989'da evlenmişti.

Ancak Jordan, mektubun içeriği göz önüne alındığında, Hunter ile bir tür romantik ilişkiye sahipmiş gibi görünüyor:

"Amy, bazen bu dünyadaki en bencil insanım, çünkü bütün bir yıl boyunca düşündüğüm tek şey Michael'dı. Bir hata yaptığımı itiraf ediyorum, ancak değiştirmeyi zor buldum. Diyelim ki hatayı değiştirdim. Karşılaşacağımız sorunlara inanamazdın. Düşünülemez bir şey. Hoş ya da özel bir ilişkimiz olmazdı. İşimiz tüm dünyanın görüşlerine maruz kalıyor. Bu, beraberinde yaşayamayacağım bir baskı."