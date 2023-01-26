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Michael Skibbe, takımı Sanfrecce Hiroshima ile İstanbul’u gezdi

26.01.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Türkiye’de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor’u çalıştıran Michael Skibbe, teknik direktörlüğünü yaptığını Japon takımı Sanfrecce Hiroshima ile İstanbul’un tarihi yerlerini dolaştı. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Skibbe, kalbinin hala sarı-kırmızılılar için attığını ifade etti.

Michael Skibbe, takımı Sanfrecce Hiroshima ile İstanbul’u gezdi

Türkiye’de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor’da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe, şu an çalıştırdığı Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima ile İstanbul’da tarihi yerleri gezdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Skibbe, "Belek’te kampımız çok iyi geçti. Bizim için sürpriz olmadı. Daha önce çalıştırdığım takımlarla Belek’te kamp yapmıştım. Mükemmel sahalar, çok iyi hizmet, çok iyi otellerde kamp yapma imkanı bulduk. Şimdide takımı İstanbul’da gezdirmek için buradayız. Dün de hazırlık maçı yaptık. İstanbul’da kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye’de birkaç kulüpte çalıştım. Dolayısıyla sadece Belek’e değil, oyuncularıma ve kulübe İstanbul’un ne kadar harika ve güzel bir şehir olduğunu göstermek istedim. Bunu da başardığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"KALBİM HALA GALATASARAY İÇİN ATIYOR"

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Türk futbolunu takip ettiğini söyleyen Skibbe, "Burada tabii Galatasaray’ın lider olması mutlu ediyor. Kalbim hala Galatasaray için atıyor. Bunun yanı sıra diğer kulüplerinde, iki sene önce Başakşehir’in, geçen sene de Trabzonspor’un şampiyon olmasına çok memnun oldum. Sadece bir, iki takımın elinde değil, birkaç takımın elinde olması gerekiyor Ligin. Bu da ligin kalitesini ve renkliliğini arttırıyor. Umarım bundan sonra da başka takımlar bu ligde şampiyon olabilir" şeklinde konuştu.
Kariyerinde yine Türkiye’de çalışmak isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Alman çalıştırıcı, "Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Türkiye’de çok güzel anılarım var. Türkiye benim için her zaman eğer Avrupa’da hocalık yapacaksam birinci alternatifim. Sadece Galatasaray’da değil, hem Eskişehirspor’da hem de Karabükspor’da çok güzel anılarımız var" diye cevap verdi.

Son olarak Galatasaray taraftarına mesaj veren Michael Skibbe, "Benim zamanımda Ali Sami Yen’de maçları oynuyorduk. Oradaki atmosfer inanılmazdı. Televizyondan izlediğim kadarıyla yeni statta da bu atmosfer inanılmaz. Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum ve gönülden tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar" değerlendirmesinde bulundu.

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