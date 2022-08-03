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Michal Kadlec'ten Fenerbahçe Slovacko maçı öncesi açıklamalar! "Tarihimizdeki en büyük maç"

03.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı rakibi Slovacko'nun Kaptanı Michal Kadlec, eski takımıyla karşılaşacakları maçın zor olacağına vurgu yaparak, “Tarihimizdeki en büyük maç olacak bu ve mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Michal Kadlec'ten Fenerbahçe Slovacko maçı öncesi açıklamalar! "Tarihimizdeki en büyük maç"

2013-2016 yılları arası Fenerbahçe forması giyen Çek futbolcu Michal Kadlec, yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sözlerine “Merhaba” diyerek başlayan Kadlec, “İlk önce kura ihtimalini gördüğümde, Fenerbahçe ile eşleşme ihtimalini gördüğümde, bu gerçekten hoşuma gitti. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Dolayısıyla Dinamo Kiev eşleşmesinde Fenerbahçe’nin yenmesini ve bizim de Kiev’le oynamamızı istemiştim" dedi.

“İYİ BİR SKOR ALIP İKİNCİ MAÇA GİTMEK İSTİYORUZ”

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Her iki maçta Fenerbahçeli olmayacağını ve takımı Slovacko için oynayacağını anlatan Kadlec, "Elimden geleni yapacağım. İki maçta da elimizden geleni yapıp elemek istiyoruz. Zor bir maç olacağının farkındayız. Oyuncular, taraftarlar, buradaki atmosfer ve ben de bunu yaşadım. Neyle karşılaşacağımızı biliyorum ama biz de buraya hak ederek geldik. Çek kupasında finalde Sparta Prag’ı mağlup ederek kupada bu aşamada olmaya hak kazandık. Yarın kazanıp ya da iyi bir skor alıp ikinci maça gitmek istiyoruz" diye konuştu.

“ÇOK ÖZEL ATMOSFERDE OLACAĞIZ”

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Kadlec, takım arkadaşlarının Kadıköy atmosferine hazır olup olmadığı sorusuna yönelik şunları söyledi:

“Umuyorum. Tarihimizdeki en büyük maç olacak bu ve mental olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Geçen yıl Konferans Ligi’nde oynadık, bu tip ortama alıştığımızı düşünüyorum. Çok özel atmosferde olacağız, zor olacağını biliyoruz ama mental olarak hazırız.”


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avrupa ligi fenerbahçe kadlec michal kadlec
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