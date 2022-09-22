Michelin Türkiye Genel Müdürü Yann Guelorget oldu

İSTANBUL (AA) - Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Yann Guelorget atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar Michelin Grubu içinde çeşitli organizasyonlarda ve farklı pozisyonlarda görev alan Guelorget, Michelin Türkiye Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Profesyonel kariyerine Eylül 1998'de başlayan Guelorget, Michelin Grubu'nda 15 yılı üretim, 7 yılı tedarik zinciri olmak üzere toplam 24 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

Michelin Türkiye organizasyonuna katılmadan önce Michelin Grubu'nda B2B Satış Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Guelorget, bundan sonra tüm deneyim ve tecrübelerini Türkiye pazarı için kullanacak.

