Michelle Heaton itiraf etti: Harap olmuştum!

İngiliz oyuncu, şarkıcı ve TV ünlüsü Michelle Heaton, alkol alışkanlığının kendisini getirdiği noktayı gözler önüne serdi. 20 hafta boyunca tedavi gören ve sağlığını geri kazanan Heaton, değişimini Instagram'dan paylaştı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİM İFLAS ETMİŞTİ"

Yüzü şiş, gözleri kan çanağı gibi bir fotoğrafıyla yeni ve sağlıklı halini yansıtan bir başka fotoğrafı kolajlayan Heaton, 20 hafta önce harap bir halde olduğunu, bağışıklık sisteminin iflas ettiğini ifade etti. Gördüğü tedaviden sonra kavuştuğu görüntüyü de yansıtan 42 yaşındaki ünlü isim, şimdilerde mutlu ve sağlıklı olduğunu belirtti.

"HARAP OLMUŞTUM"

Michelle Heaton, yayınladığı gönderide, "Bu fotoğraf şaşırtmak için değil, bu benim gerçeğimdi. Bu, 20 hafta önceki benim. Harap olmuştum ve bağışıklık sistemim artık kendini kapatmıştı. İkinci fotoğraftaki ise bugünkü halim. Kurtarılmış, güçlü, mutlu ve sağlıklı..." ifadelerine yer verdi.

