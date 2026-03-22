Michy Batshuayi Galatasaray taraftarını çok kızdırdı! Attığı beğeni olay yarattı

Michy Batshuayi, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan bir sosyal medya etkileşimi nedeniyle gündeme geldi.

O PAYLAŞIMA BEĞENİ

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu olan Batshuayi, Liverpool forması giyen Fransız golcü Hugo Ekitike’nin maç sonrası yaptığı Instagram paylaşımını beğendi. Bu hareket, Galatasaray’ın elenmesi sonrası dikkat çekerken, taraftarlar arasında tartışma yarattı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Özellikle sosyal medyada birçok Galatasaraylı taraftar, Belçikalı oyuncunun bu davranışını eleştirerek tepki gösterdi. Batshuayi’nin, eski takımının mağlubiyetinin ardından rakip oyuncunun paylaşımına yaptığı bu beğeni eleştirilere neden oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...