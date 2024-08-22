Michy Batshuayi saniyeler içinde tarihe geçti! Galatasaray beraberliği...

Galatasaray'ın yeni sezon Şampiyonlar Ligi macerasının ilk yarısı tatsız başlamıştı. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan sarı - kırmızılıların imdadına sezon başında takıma katılan Michy Batshuayi yetişti. Batshuayi'nin attığı gollerle ateşlenen Galatasaray, mücadelenin son anlarında kalesinde gördüğü penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

5 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Maçın ikinci yarısının 66. dakikasında oyuna Elias Jelert'in yerine dahil olan Belçikalı santrafor Michy Batshuayi beş dakika içerisinde attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

BATSHUAYİ TARİHE GEÇTİ

Michy Batshuayi, üç büyük takım formasıyla da Avrupa Kupaları'nda gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Daha önce Belçikalı yıldız Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla gol sevinci yaşayarak başarmıştı.