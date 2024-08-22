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Michy Batshuayi saniyeler içinde tarihe geçti! Galatasaray beraberliği...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.08.2024 00:07
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Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, İsviçre ekibi Young Boys'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yedekten girerek kaydettiği iki golle maçın kaderini değiştirdi. Son dakikada gelen golle engel olamayan sarı-kırmızılılar, Batshuayi'nin gollerine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Michy Batshuayi saniyeler içinde tarihe geçti! Galatasaray beraberliği...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni sezon Şampiyonlar Ligi macerasının ilk yarısı tatsız başlamıştı. İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan sarı - kırmızılıların imdadına sezon başında takıma katılan Michy Batshuayi yetişti. Batshuayi'nin attığı gollerle ateşlenen Galatasaray, mücadelenin son anlarında kalesinde gördüğü penaltı golüyle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

5 DAKİKADA 2 GOL ATTI

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Maçın ikinci yarısının 66. dakikasında oyuna Elias Jelert'in yerine dahil olan Belçikalı santrafor Michy Batshuayi beş dakika içerisinde attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

BATSHUAYİ TARİHE GEÇTİ

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Michy Batshuayi, üç büyük takım formasıyla da Avrupa Kupaları'nda gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Daha önce Belçikalı yıldız Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla gol sevinci yaşayarak başarmıştı.

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Michy Batshuayi galatasaray
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