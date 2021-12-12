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Michy Batshuayi: Umursamıyorum

12.12.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Kayserispor maçı sonrası konuştu. İşte açıklamaları...

Michy Batshuayi: Umursamıyorum
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaşlı Michy Batshuayi, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"UMURSAMIYORUM"

İki gol atmasının sorulması üzerine Michy Batshuayi "Benim için güzel gündü ama bunu umursamıyorum. Beşiktaş'ın kazanması daha önemliydi. Özgüvenimiz için faydalı bir maç oldu. Sezonun kalanı için çok güzel bir sonuç" dedi.

Açıklamalarına devam eden Batshuayi "Reaksiyon verdik. Art arda oynayacağımız maçlar var. Orada da devam etmeliyiz. Bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini, reaksiyon vermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Bunu yaptık. Sezonun geri kalanı için özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi. Bunu önümüzdeki maçlara taşımaya çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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